Die Währungen der Schwellenländer wurden in der vergangenen Woche stark in Mitleidenschaft gezogen. Währungen wie der brasilianische Real, der mexikanische Peso und der südafrikanische Rand sind jeweils um 5,65% bis 4,48% gefallen. "Wir befinden uns jetzt in einem echten Ausverkauf der Schwellenländer", twitterte Robin Brooks, Chefökonom am Institute ...

Den vollständigen Artikel lesen ...