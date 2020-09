Stora Enso hat die Produktion von Food-Service-Produkten aus Faserform im Werk Hylte in Schweden aufgenommen. Der Produktionsanlauf folgt der 2019 angekündigten Investition und ermöglicht die Herstellung von Produkten, die erneuerbar, recycelbar und biologisch abbaubar sind. Die Ökoproduktreihe PureFiber von Stora Enso wird ohne Plastik und ohne Per- und Polyfluoralkyl-Substanzen (PFAS) hergestellt, wodurch eine sichere und nachhaltige Alternative für die Verpackung frischer Lebensmittel ermöglicht wird. Die Gruppe investiert auch in mehr Faserformkapazitäten in Schweden und China. Durch die Partnerschaft ...

