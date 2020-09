Novartis Pharma ist Bestes Pharma-Unternehmen 2020 im Pharma Trend Ranking. Janssen-Cilag steht auf Platz 2 gefolgt von GlaxoSmithKline auf Platz 3. Amgen landet auf Platz 4 und Bristol-Myers Squibb auf Platz 5.

Das Ranking der Top 10 "Beste Pharma-Unternehmen Deutschland" steht fest. Es führt die nachhaltigsten und innovativsten Unternehmen in den Kategorien "forschende nach Umsatz weltweit führende Pharmaunternehmen" sowie "Große Einzel-, mittelständische und internationale Unternehmen". Zudem wurden die drei Gewinner für den Award "Die Goldene Tablette" veröffentlicht Infectopharm, Jenapharm und Janssen-Cilag. Acht weitere Gewinner konnten sich über den Award "Das innovativste Produkt" freuen. Über die Auszeichnungen entscheiden Ärzte, Apotheker und Patienten im Rahmen der Marktforschung Pharma Trend. Die Veröffentlichung des Rankings und die Vergabe der fachspezifischen Awards fand am 15. September 2020 bereits zum 21. Mal im Rahmen des Pharma Trend Image Innovation Award statt erneut unter Schirmherrschaft der bayerischen Gesundheitsministerin Melanie Huml.

Grundlage für das Ranking und die Awards ist die Marktforschung Pharma Trend im Auftrag der Zeitschrift PharmaBarometer. Diese wird in der Kategorie Rx seit dem Jahr 2000 jährlich bei Ärzten in Deutschland durchgeführt. 2018 kamen die Kategorien OTC und Orphan Drugs sowie 2019 die Kategorie Specialty Care hinzu. Mit der Erweiterung des Pharma Trend werden Pharmaunternehmen von deren wichtigsten Stakeholdern Ärzten, Apothekern und Patienten in Bezug auf Innovation und Nachhaltigkeit bewertet. In 2020 wurden für den Pharma Trend bei 800 Ärzten, darunter Allergologen, Allgemeinmediziner, Gastroenterologen, Gynäkologen, Onkologen/Hämatologen, Pädiater, Schmerztherapeuten und Urologen, sowie 100 Apothekern und 600 Patienten online befragt.

Ranking "Beste Pharma-Unternehmen" 2020

Insgesamt 17 Pharma-Unternehmen sind im Pharma Trend Ranking "Beste Pharma-Unternehmen" 2020 in Deutschland in der Kategorie "Forschende, nach Umsatz weltweit führende Pharmaunternehmen vertreten. Einfluss auf das Ranking hatten die Beurteilungen der Ärzte und Apotheker zu den Pharmaunternehmen hinsichtlich deren Marketing- und Vertriebs-Qualität, Produkt- und Service-Qualität, Innovationskraft, Wirtschaftlichkeit, Transparenz, Verantwortung, ethischem Handeln, Managementqualität und Geschäftserfolg. Die nachfolgende Tabelle zeigt das Ranking "Beste Pharma-Unternehmen Deutschland Top 10" für internationale forschende nach Umsatz weltweit führende Unternehmen.

Top 10 2020 Trend Rang 2019 Unternehmen 1 2 Novartis Pharma 2 4 Janssen-Cilag 3 6 GlaxoSmithKline 4 10 Amgen 5 5 Bristol-Myers Squibb 6 3 Roche Pharma 7 1 Bayer Vital Jenapharm 8 12 Novo Nordisk 9 11 Sanofi 10 13 Pfizer

Quelle: Pharma Trend 2020 © Eurecon Verlag GmbH

Das Ranking der nachhaltigsten und innovativsten Top 10 "Große Einzel-, mittelständische und internationale Unternehmen", steht unter www.pharma-trend.com/pharma-ranking/

Gewinner "Die Goldene Tablette"

Seit 2000 wurden über 40 Pharmaunternehmen mit der Goldenen Tablette ausgezeichnet. Für den Award sind die Qualität der Produkte, die Forschungsaktivität der Unternehmen sowie eine große Produktpipeline mit vielen Innovationen entscheidend. In diesem Jahr wurden folgende Unternehmen von den jeweiligen Fachärzten ausgezeichnet:

InfectoPharm (Pädiater)

Janssen-Cilag (Urologen)

Jenapharm (Gynäkologen)

Gewinner "Das innovativste Produkt"

Von 60 Finalisten konnten sich acht Gewinner über die Auszeichnung als innovativstes Produkt des Jahres freuen. Der Award "Das innovativste Produkt" steht für die Innovationskraft und den therapeutischen Nutzen des so ausgezeichneten Arzneimittels.

Unter den Preisträgern für den Award 2020 befinden sich in der Kategorie Rx (verschreibungspflichtige Medikamente) Erleada, (Prostatakrebs) von Janssen-Cilag, Kyleena (Verhütungsspirale) von Jenapharm, Moventig (Opioid-induzierte Obstipation) von Kyowa Kirin, Slenyto(Autismus Spektrum Störungen) von InfectoPharm und Stelara (Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa) von Janssen-Cilag. Takhzyro (hereditäres Angioödem) von Takeda gewann in der Kategorie Orphan Drugs (Behandlung seltener Erkrankungen). Die Apotheker zeichneten in der Kategorie OTC (freiverkäufliche Medikamente) Thomapyrin TENSION DUO (Kopfschmerzen) von Sanofi und spermidineLIFE (Aktivierung der Autophagie) von InfectoPharm aus.

Erstmalig Preisverleihung im digitalen Format

Schirmherrin des 21. Pharma Trend Image Innovation Award ist die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml, Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege. Moderiert wurde die Preisverleihung durch Johanna Jung, Inhaberin der auf Nachhaltigkeit spezialisierten Unternehmensberatung JJ Sustainability Consultancy. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Preisverleihung in diesem Jahr im Studio aufgezeichnet und per Video-Stream übertragen.

Mehr Informationen zum Pharma Trend unter https://pharma-trend.com/

und https://youtu.be/5QsELbrSe3I

