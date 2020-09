DJ Zweite Welle kommt auch in die Schweiz: Mit Strukturaufstellungen Ängste überwinden und Lösungen herbeiführen - Unternehmer und Private brauchen Orientierung, um die Corona-Krise auch als Chance zu begreifen

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Zürich (pts008/25.09.2020/08:35) - Oft dauert es nicht lange, um sogar komplexe Probleme und Ängste aufzulösen. "Systemische Strukturaufstellungen bringen Orientierung ins aktuelle Chaos und lassen uns klare Entscheidungen treffen, auch wenn die zweite Corona-Welle anrollen sollte. Man muss die Veränderungen während so einer globalen Pandemie auch als persönliche Chance begreifen einen Wandel einzuleiten", so der Züricher Lebensberater Johannes Trüstedt, der in den letzten Monaten bereits vielen Unternehmer und Privatpersonen mit seinen systemischen Strukturaufstellungen neue Einsichten und die Überwindung von Ängsten ermöglicht hat.

Die Technik der Strukturaufstellung kann jederzeit erfahren werden, um ganz spezifische Lebensentscheidungen leichter beantworten zu können. Es sind sowohl die speziellen Gruppenaufstellungen für Unternehmen und Mitarbeiter, als auch Einzelaufstellungen für Privatpersonen in der Züricher Praxis möglich. https://www.truestedt.com

Unser Leben verändert sich radikal und wir müssen auch radikale Antworten finden

Die Intuition ist eines der wichtigsten Schutzmechanismen des Menschen. Wir haben es aber verlernt, diesen Bauchgefühlen zu vertrauen und uns an ihnen zu orientieren. "Genau darum kann eine Familienaufstellung oder Strukturaufstellung helfen, den richtigen Weg im scheinbaren Wirrwarr der Entscheidungen zu finden. Fakt ist, wir werden mit dem Virus leben lernen müssen. Vieles wird sich verändern, es wird nie wieder, wie es früher war", so Trüstedt. "Darauf muss man sich sowohl als Einzelindividuum als auch als Unternehmer, der Verantwortung für seine Mitarbeiter hat, vorbereiten."

Keine langwierigen Prozesse, sondern schnelle, intuitive Lösungen bei jedem Setting

Wir nehmen Stellung - im wahrsten Sinn des Wortes - zu unserem beruflichen, unternehmerischen und persönlichen Leben und gewinnen so wieder Stabilität. Allerdings ist es keine starre Stabilität, sondern eine flexible, die mit dem Fluss des Lebens schwimmt. Hier hilft eine neue, eine aktuelle Orientierung, die Krise als Chance zu nehmen und aktiv darauf zu reagieren.

Lebensberatung und systemische Strukturaufstellungen in Zürich

Johannes Trüstedt berät Unternehmer, Familien, Paare und Einzelpersonen in seiner Praxis in Zürich oder über Skype. In systemischen Aufstellungen können Traumata erkannt und verabschiedet werden, ohne sie aufs Neue zu aktivieren. Wenn Konflikte nicht gelöst werden, sind weitere fast vorprogrammiert.

Aktuelle Termine für Gemeinschafts-Strukturaufstellungen: Zürich Montag,19.10.2020: Abend mit Systemischen Strukturaufstellungen 19 bis ca. 22 Uhr Zürich Mittwoch, 11.11.2020: Einführungsabend mit Systemischen Strukturaufstellungen., 19 bis ca. 21 Uhr (zum Kennenlernen) Zürich Montag,16.11.2020: Abend mit Systemischen Strukturaufstellungen, 19 bis ca. 22 Uhr

Kontakt: Leben - Natur - Raum Johannes Trüstedt - Systemische Strukturaufstellungen - Erlebnispädagogik - Lebensraumberatung Mobiltel. CH: 076 / 784 76 82 E-Mail: johannes@truestedt.com Web: https://www.truestedt.com

(Ende)

Aussender: Johannes Trüstedt: Leben - Natur - Raum Ansprechpartner: Johannes Trüstedt Tel.: +41 76 784 76 82 E-Mail: johannes@truestedt.com Website: www.truestedt.com

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200925008 ]

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2020 02:36 ET (06:36 GMT)