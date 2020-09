Wien (www.anleihencheck.de) - Der große Gamechanger ist es definitiv nicht, aber es zeigt deutlich, dass die EZB, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft, durchaus bereit ist eine gewisse Flexibilität an den Tag zu legen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).So habe die EZB auf die in letzter Zeit zunehmende Beliebtheit der Sustainability-Linked-Bonds reagiert und ihre Regularien so erweitert, dass sich auch Sustainability-Linked-Bonds ab dem 1. Januar 2021 sowohl als Sicherheit (Collateral) als auch für die Ankaufprogramme (APP als PEPP) eignen könnten. Bislang sei dies an der Struktur der Anleihen gescheitert, da diese keine Plain Vanilla Produkte und aufgrund strukturierter Kupons weder hinterlegungs- noch ankauffähig gewesen seien. ...

