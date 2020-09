DJ EUREX/Bund-Future ohne Impulse etwas leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem vergleichsweise ereignisarmen Handel am Vortag notiert der Bund-Future am Freitag im frühen Verlauf etwas leichter. Allerdings scheint er momentan in der Seitwärtsbewegung zwischen 174 und 175 Prozent wie einzementiert. Der Dezember-Kontrakt verliert 9 Ticks auf 174,24 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 174,29 Prozent und das Tagestief bei 174,16 Prozent. Umgesetzt wurden 13.029 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 4 Ticks auf 135,09 Prozent.

Für die Charttechniker der Helaba herrscht weiterhin die seit Monaten zu beobachtende Konsolidierungsphase vor. Impulse für einen Sprung über das Kontrakthoch bei 175,08 Prozent seien nicht in Sicht.

