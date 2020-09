Soja Future: Stark gelaufen von Maciej Gaj - 25.09.2020, 08:11 Uhr Der Sojapreis hat seit April dieses Jahres um über 29 Prozent an Wert zugelegt und konnte sogar die Höchststände aus Ende 2018 um 1.030 US-Cent zeitweise überbieten. Die Rechnung für die steile Rallye folgte prompt, Soja befindet sich in einem dynamischen Ausverkauf und konsolidiert den vorherigen Anstieg nun aus. Langfristig betrachtet befand sich Soja bis Anfang dieses Jahres in einem Abwärtstrend und setzte dabei auf ein Verlaufstief ...

Den vollständigen Artikel lesen ...