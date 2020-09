Die Wiener Börse dürfte ihre Negativserie am Freitag fortsetzen und mit Abschlägen in den Handel starten. Eine Bankenindikation auf den Leitindex ATX notierte rund eine halbe Stunde vor Handelsbeginn mit einem Minus von 0,14 Prozent, der heimische Markt könnte damit auf den sechsten Verlusttag in sieben Handelstagen zusteuern. Die Vorgaben von den US-Börsen sind moderat positiv, jene aus Asien fielen ...

