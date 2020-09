ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Siemens auf "Outperform" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Er habe seine Einschätzung für den Industriekonzern überarbeitet und sehe vor der Abspaltung von Siemens Energy und mit Blick auf die Vorlage der Jahreszahlen im November weiterhin erhebliches Wertpotenzial, schrieb Analyst Andre Kukhnin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie zählt zu seinen bevorzugten Werten in der Branche./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2020 / 03:15 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007236101

SIEMENS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de