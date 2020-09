Unterföhring (ots) - Schön performt und zugelegt! Die dritte Ausgabe der neuen ProSieben-Musikshow "FameMaker" punktet am Donnerstagabend beim Publikum. Starke 10,1 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer sind dabei, als die FameMaker Teddy Teclebrhan, Luke Mockridge und Carolin Kebekus zum dritten Mal unter mehr als drei Tonnen Glas nach dem besten Performer des Landes Ausschau halten. Damit sichert die neue Show made by Raab TV ProSieben den Prime-Time-Sieg am Donnerstag (20:15 bis 23:00 Uhr).Mit einem guten Tagesmarktanteil von 9,6 Prozent (E 14-49 J.) punktet ProSieben am Donnerstag.Welche Performer schafften es am Donnerstagabend in TeamCarolin, TeamLuke & TeamTeddy?Carolin Kebekus:-Gülcihan (27) aus Mühlacker-Lamin (34) aus BremenLuke Mockridge:-Georgina (28) aus Köln-Gero (46) aus Hamburg-Markus (37) aus Aidlingen bei Böblingen-Michelle (30) aus KölnTeddy Teclebrhan:-Mona (21) aus Freiburg im Breisgau-Niko & Tommy (25) aus Berlin & Nürnberg-Nina (30) aus Berlin Alle Informationen über die Show, die Performer und ihre FameMaker sowie Bildmaterial und Interviews zum Download finden Sie unter http://presse.prosieben.de/famemaker.Die neue Musikshow "FameMaker" - die vierte Ausgabe am Samstag, 26. September 2020, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 25.09.2020 (vorläufig gewichtet: 24.09.2020)Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHCommunications & PRShow & ComedyCarina Castrovillari, Antonia KreitnerTel. +49 89 9507-1108/1172Carina.Castrovillari@ProSiebenSat1.comAntonia.Kreitner@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingKathrin BaumannTel. +49 89 9507-1170Kathrin.Baumann@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4716765