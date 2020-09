Unser Börsen-Frühstück für Sie: Die Märkte sortieren sich neu, weil sich die Welt rasant verändert. Wir werfen heute einen Blick auf die laufende Korrektur an den Märkten, die Expansionspläne von VODAFONE, wir schauen auf die Wachstumsmärkte e-Mobilität und Sportwetten in den USA und auf ein neues SPAC.

Wall Street | New York startete im Minus und drehte im Laufe des Handels ins Plus. Ein positives Zeichen, auch wenn die Zugewinne überschaubar blieben. Im DOW JONES waren es +0,2%, im S&P500 +0,3% und im NASDAQ100 +0,6%. Das Zwischenfazit der laufenden Korrektur lautet wie folgt: DAX -7%, DOW Jones -8 % und NASDAQ100 -13%. Der DAX lässt es heute im frühen Handel ruhig angehen. In den USA bringt sich ein neues SPAC in Stellung:

ISIN: US80874P1093, DE0006219934

