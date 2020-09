Die Aktien von Bayer notieren heute leicht im Gewinn. Hintergrund ist eine Meldung, nach der weitere Fortschritte um den Glyphosat-Rechtsstreit in den USA in Aussicht gestellt werden. Einer Beilegung des Glyphosat-Rechtsstreites steht die Einigung mit einer Vielzahl an Klägern vor dem Bundesgericht in San Francisco entgegen. Es wird von mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...