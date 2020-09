Der Palladium-Future hielt sich in den letzten Tagen gegenüber den anderen Edelmetallen relativ gut und dürfte bei einer Erholung im Sektor überdurchschnittlich performen. Silber brach in den letzten Tagen in der Spitze um mehr als 20 Prozent ein, Platin knapp zehn Prozent und Gold verlor fünf Prozent. Der Dezember-Future von Palladium scheiterte letzte Woche zwar an seinem Widerstand bei 2.470 US-Dollar und verlor in vier Tagen knapp 100 Dollar, der Chart zeigt aber langfristig klar nach oben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...