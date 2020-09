Wien (www.anleihencheck.de) - Laut Lufthansa-Pressemitteilung haben sich die Aussichten für den internationalen Luftverkehr in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Vor diesem Hintergrund sei die erwartete Kapazitätsauslastung für das Q4/20 von 50% auf 20% bis 30% angepasst. Die Konzernflotte solle ab Mitte des Jahrzehnts permanent um 150 Flugzeuge reduziert und 18 Flugzeuge noch dieses Jahr in einen Langzeitparkmodus überführt werden. Insgesamt würden sich aus den Flottenentscheidungen Wertberichtigungen im Q3/20 in Höhe von bis zu EUR 1,1 Mrd. ergeben. Die Mittelabflüsse sollten weiter von aktuell EUR 500 Mio. pro Monat auf EUR 400 Mio. im Winter 20/21 reduziert werden. ...

