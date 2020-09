Wien (www.anleihencheck.de) - Nach dem bisherigen langsamen Start in die Emissionswoche wurden auf dem EUR denominierten Credit-Markt am gestrigen Tag gleich mehrere Multi-Tranchen gepreist, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Avinor habe die geplante Senior Unsecured Anleihe mit einem Volumen von EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von zehn Jahren bei MS+110 BP (erwartete Ratings: A1/A) platziert. Chanel (ungerated) sei mit einer Dual-Tranche im Nachhaltigkeitsformat mit einem Gesamtvolumen von EUR 600 Mio. auf dem Primärmarkt aktiv gewesen (Tranche A: EUR 300 Mio., 5J, MS+95 BP; Tranche B: EUR 300 Mio., 10J, MS+125 BP). Medtronic habe gestern die größte EUR denominierte Unternehmensemission seit Beginn der Corona-Krise mit einer Multi-Tranche und einem Gesamtvolumen von EUR 6,25 Mrd. (Tranche A: EUR 1,25 Mrd., 2,5J, MS+45 BP; Tranche B: EUR 1 Mrd., 5J, MS+55 BP; Tranche C: EUR 1 Mrd., 8J, MS+75 BP; Tranche D: EUR 1 Mrd., 12J, MS+90 BP; Tranche E: EUR 1 Mrd., 20J, MS+140 BP; Tranche E: EUR 1 Mrd., 30J, MS+175 BP; erwartete Ratings: A3/A) gepreist. Das Gesamtorderbuch sei mit über EUR 19 Mrd. berichtet worden, wobei das größte Investoreninteresse die Emission mit zwölf Jahren Laufzeit auf sich habe ziehen können (Orderbuch: EUR 4 Mrd.). (25.09.2020/alc/a/a) ...

