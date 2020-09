Volkswagen soll Spekulationen zufolge beim Mobilitätsdienstleister Sixt einsteigen und einen 15-Prozent-Anteil erwerben. Profitieren könnten am Ende beide Konzerne.Volkswagen verhandelt dem Vernehmen nach mit Sixt über eine Beteiligung von 15 Prozent - gesplittet in Stamm- und Vorzugsaktien. Da die Sixt-Familie die Mehrheit der Anteile behalten will, wird über eine Kapitalerhöhung des Autovermieters spekuliert. Offizielle Bestätigungen gibt es weder aus Wolfsburg noch aus Pullach.Corona sei Dank: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...