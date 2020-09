Fun-Faktor: Luxus-Rennsimulator von Aston Martin

Der britische Sportwagenhersteller Aston Martin mit Sitz in Gaydon in der englischen Grafschaft Warwickshire bietet allen Rennbegeisterten jetzt einen Luxus-Heimsimulator an. Der auf 150 Exemplare limitierte Rennsimulator kann in Großbritannien für umgerechnet rund 63.000 Euro bestellt werden. Wer vor diesem Preis nicht zurückschreckt, kann zukünftig im eigenen Wohnzimmer an virtuellen Rennen teilnehmen. Der Simulator richtet sich vor allem an Wettkämpfer und engagierte Rennfahrer, die ihre Fähigkeiten vor dem nächsten Rennen verbessern möchten. Aber auch für Leute mit genügend Geld "Just for Fun".

Bildquelle: Aston Martin

Ultimative Formel-1-Simulation

