Wien (www.anleihencheck.de) - Gestern wurden in der Eurozone Konjunkturumfragen aus einzelnen Ländern veröffentlicht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Die Stimmungsindikatoren für Deutschland, Frankreich und Belgien hätten allesamt zulegen können. Auch bei der heute anstehenden Umfrage für Italien werde mit einer Aufhellung gerechnet. Weiters seien heute Daten aus der Eurozone zur Kredit- und Geldmengenentwicklung von Interesse. Für die USA seien die Neuaufträge dauerhafter Güter vermerkt, die im Vergleich zum Vormonat nochmals verbessert erwartet würden. Laut gestrigen Daten hätten in der Vorwoche die Neuanträge auf Arbeitslosenhilfe ein wenig über den Erwartungen gelegen, dagegen hätten die Hausverkäufe im August nochmals unerwartet kräftig zugelegt. ...

