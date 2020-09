Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Aktivitäten am Primärmarkt für Euro-Benchmarks halten sich in Grenzen, berichten die Analysten der Helaba.Zu erwähnen seien aber die derzeit laufenden Investorengespräche der Bausparkasse Schwäbisch Hall, die im vierten Quartal eine Transaktion durchführen wolle. Zudem erwäge die fünftgrößte Bank in Japan, Sumitomo Mitsui Trust Bank, eine Euro-Benchmark an den Markt zu bringen. Im Oktober werde die Europäische Union mit der Finanzierung des Kurzarbeitergeldes (SURE) beginnen - später als geplant wegen der Überprüfung des Beitrags für Ungarn. Von dem 100 Mrd. EUR umfassenden Programm seien mittlerweile mehr als 90 Mrd. EU beantragt worden, wobei Italien, Spanien und Polen die potenziell größten Profiteure seien. Allein für diese drei Staaten seien Zahlungen in Höhe von 60 Mrd. EUR vorgesehen. Am Sekundärmarkt würden die Aktivitäten ebenfalls geringer ausfallen als in der Vorwoche. ...

