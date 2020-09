Hamburg (ots) - Unilever, einer der weltweit führenden Hersteller von Konsumgütern, strebt eine strategische Partnerschaft mit Aviko Rixona an. Ziel ist es, gemeinsam beste Kartoffelprodukte herzustellen und von Synergien zu profitieren. Unilever ist überzeugt, dass diese Partnerschaft die Entwicklung des Portfolios und die Innovation der Kategorie vorantreiben wird. Im Rahmen dieser Vereinbarung übernimmt Aviko Rixona das Unilever-Werk für Kartoffelprodukte in Stavenhagen. Alle 210 Unilever-Mitarbeitenden werden Teil von Aviko Rixona, sobald die Transaktion formal abgeschlossen ist. Gleichzeitig wird Aviko Rixona langfristiger Lieferant für die Kartoffelprodukte und Snackpots von Unilever.Bei Unilever verbleibt die Marke Pfanni. Diese wird unverändert von Unilever geführt. Auch der Vertrieb von Pfanni-Produkten erfolgt weiterhin über Unilever. Gleiches gilt für die Produkte anderer Marken, die in Stavenhagen hergestellt werden (z.B. Knorr / Unox / Colman's / Amino Snack Pots).Peter Dekkers, Geschäftsführer Unilever DACH (Deutschland, Österreich Schweiz), freut sich über die neue Partnerschaft mit Aviko Rixona: "Stavenhagen erhält so eine echte Wachstumsperspektive. Aviko Rixonas Ambition ist es, der Weltmarktführer bei Kartoffelgranulat und -flocken zu werden. Stavenhagen bringt alle Voraussetzungen mit, dabei eine entscheidende Rolle zu spielen."Seit über 45 Jahren steht das Pfanni-Werk in Stavenhagen für herausragende Kartoffelprodukte und zeichnet sich durch einzigartige Technologien sowie ein enormes Fachwissen aus.Aviko Rixona, eine Aviko-Tochtergesellschaft, ist Teil von Royal Cosun, einer internationalen agroindustriellen Genossenschaft, die sich der Herstellung von pflanzlichen Lebensmitteln, Futtermitteln und Non-Food-Erzeugnissen sowie grüner Energie widmet. In den letzten 90 Jahren hat sich Aviko Rixona zu einem führenden Hersteller von dehydrierten Kartoffelgranulaten und Kartoffelflocken entwickelt. Diese Produkte werden an die Snack-Food-Industrie, die Gastronomie und den Einzelhandel sowie an die Bäckereibranche, die Fleisch- und Fischindustrie und an Hersteller von Suppen und Saucen in mehr als 60 Ländern auf allen 5 Kontinenten geliefert.Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen.Über UnileverUnilever ist ein international führender Konsumgüterhersteller. Das Unternehmen vertreibt in über 190 Ländern Lebensmittel, Körperpflegeprodukte, Waschmittel und Haushaltsreiniger, die jeden Tag von rund 2,5 Milliarden Verbraucherinnen und Verbrauchern genutzt werden. Unilever beschäftigt weltweit über 150.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielte 2019 einen Umsatz von 52 Milliarden Euro. Zu Unilever gehören einige der weltweit bekanntesten und beliebtesten Marken wie Knorr, Bertolli, Lipton, Dove, Axe, Rexona, Coral, Langnese und Ben & Jerry's.Unilever hat es sich zum Ziel gesetzt,- bis 2020 mehr als eine Milliarde Menschen dabei zu unterstützen, ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu verbessern,- den Umwelteinfluss unserer Produkte bis 2030 zu halbieren und- die Lebensbedingungen von Millionen von Menschen bis 2020 zu verbessern. Unilever schafft Unternehmenswert, indem Wachstum und Vertrauen gesteigert sowie Kosten und Risiken gesenkt werden. Unsere Marken, die eine nachhaltige Lebensweise unterstützen, standen 2019 für 78 Prozent unseres Wachstums sowie 75 Prozent unseres Umsatzes.Das Unternehmen will bis 2030 eine positive CO2-Bilanz in seinen Produktionsprozessen erreichen. Außerdem hat Unilever zugesichert, dass 100 Prozent seiner Kunststoffverpackungen bis 2025 vollständig wiederverwendbar, recycelbar oder kompostierbar sind. Bis 2025 soll zudem die verwendete Menge an Neuplastik halbiert und somit 350.000 Tonnen weniger Neuplastik für Verpackungen eingesetzt werden.Im Dow Jones Sustainability Index belegte Unilever 2019 erneut eine führende Position und ging in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal in Folge aus der Globescan/SustainAbility Global Corporate Sustainability Leaders Survey als bestplatziertes Unternehmen hervor.Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie hier: www.unilever.com (http://www.unilever.com) und unter www.unilever.de (http://www.unilever.de).Pressekontakt:Konstantin BarkTelefon: +49 (40) 69639 2164E-Mail: mediarelations.de@unilever.comOriginal-Content von: Unilever Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24435/4716964