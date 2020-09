Unterföhring (ots) --Sky Sport News berichtet am Samstag ab 20.00 Uhr live aus demISS DOME in Düsseldorf -Sky Experte Stefan Kretzschmar, Kommentator Karsten Petrzika undModerator Jens Westen melden sich von vor Ort -Ab Donnerstag überträgt Sky alle 380 Spiele der LIQUI MOLYHandball-Bundesliga 2020/21 live Über ein halbes Jahr nachdem die vergangene Saison abgebrochen werden musste, meldet sich die LIQUI MOLY Handball-Bundesliga am Samstag zurück: der PIXUM Super Cup zwischen Meister THW Kiel und Vizemeister SG Flensburg-Handewitt markiert den Auftakt der neuen Spielzeit.Die Begegnung um den ersten Titel der neuen Saison im ISS Dome in Düsseldorf überträgt Sky live im Free-TV auf Sky Sport News. Ab 20.00 Uhr begrüßen Sky Experte Stefan Kretzschmar, Kommentator Karsten Petrzika und Moderator Jens Westen die Zuschauer live aus der Halle.Beim Nordderby werden auch auf den Rängen bis zu 2640 Zuschauer mitfiebern.Die Handball-Saison 2020/21 bei SkyAm Donnerstag, 1. Oktober steht dann der 1. Spieltag der Saison 2020/21 auf dem Programm. Sky intensiviert die Partnerschaft mit der HBL und wird in der kommenden Spielzeit alle 380 Spiele der LIQUI MOLY Handball-Bundesliga live übertragen, den überwiegenden Teil davon exklusiv im deutschen Fernsehen. Aufgrund des Saisonabbruchs wurde die Liga auf 20 Klubs aufgestockt und wird infolgedessen in der kommenden Saison 74 Partien mehr als bisher austragen, die Sky ebenfalls vollumfänglich live überträgt.Wie gewohnt wird Sky in der Regel donnerstags und sonntags alle Partien des Spieltags live als Einzelspiele und wahlweise in der Sky Konferenz anbieten.Pressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883Thomas.kuhnert@sky.detwittercom/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4716959