Die Redaktion von 4investors hat mit dem CO-CEO und CFO von Compleo Charging Solutions, Georg Griesemann, über die aktuelle Unternehmensentwicklung und die Branchenperspektiven gesprochen.www.4investors.de: Compleo Charging Solutions ist am Markt bisher weitgehend unbekannt. Was machen Sie?Griesemann: Compleo ist ein führender deutscher Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge. Mit rund 200 Mitarbeitern konzentrieren wir uns in Dortmund zu 100 Prozent auf die Entwicklung und Produktion von Ladestationen. Zudem bieten wir damit verbundene Services an - zum Beispiel die Projektierung oder Installationsleistungen sowie After-Sales-Dienstleistungen. Wir sind ein Greentech-Unternehmen - und verstehen uns als Pure-Play-Technologieanbieter, um eine emissionsfreie Mobilität zu ermöglichen. Unser Produktportfolio umfasst sowohl technisch hochentwickelte AC- als auch DC-Ladestationen, die für öffentliche und halböffentliche Anwendungsfelder oder auch für Flotten- und Mitarbeiter-Nutzung bestimmt sind. Dank unserer führenden Technologie haben wir einen starken Kundenstamm aufgebaut und seit 2009 mehr als 25.000 Ladepunkte in ganz Europa ausgeliefert, die meisten davon im deutschen Heimatmarkt.www.4investors.de: E-Mobilität ist derzeit in aller Munde. Wie viele Ladesäulen gibt es aktuell und wo soll die Reise hingehen?Griesemann: Die Entwicklung der Ladeinfrastruktur kann als eine Voraussetzung für den flächendeckenden Durchbruch der Elektromobilität angesehen werden. Angesichts der aktuellen Dynamik in der E-Mobility-Branche ist auch in den kommenden Jahren mit entsprechenden Zuwächsen bei den Ladesäulen zu rechnen. Derzeit gibt es in der EU rund 175.000 öffentliche Ladepunkte. Bis 2030 werden aufgrund der politischen Ziele der EU mehr als die zehnfache Menge, nämlich 2,2 Millionen öffentliche Ladepunkte benötigt. Das sind für uns als Greentech attraktive Wachstumsperspektiven.www.4investors.de: Wie viele Ladesäulen können sie jährlich bauen? Und wo liegt der Preis für eine Säule?Griesemann: Die Verkaufspreise variieren je nach Ladesäulentyp und der individuellen Anwendungsfälle unserer jeweiligen Kundengruppen. Aktuell arbeiten wir bereits im 2-Schichtbetrieb, um die Nachfrage unserer Kunden bedienen zu können. Angesichts der zu erwartenden weiter steigenden Nachfrage planen wir daher auch unsere Produktionskapazitäten auszubauen. Diese Dynamik im Markt spiegelt sich auch in unserer Umsatzentwicklung wider: Unser Umsatzniveau des Gesamtjahres 2019 von rund 15 Millionen Euro hatten wir 2020 nach bereits sechs Monaten nahezu erreicht.www.4investors.de: Wer sind denn ihre Kunden?Griesemann: Wir adressieren mit unseren Ladestationen ein sehr breit gefächertes Kundenspektrum. Hierzu zählen beispielsweise Großunternehmen wie die Deutsche Post, die Ladestationen und Dienstleistungen für bundesweite Liegenschaften und EV-Flotten bei uns zentral einkaufen. Wir haben aber noch weitere "Blue-Chip"-Kunden wie etwa einen führenden deutschen Automobilhersteller oder Unternehmen wie Allego, Clever, Telekom, Siemens und EWE Go. Aber auch über 150 Stadtwerke mit sehr starkem regionalen Schwerpunkt und verschiedene Ladepunktbetreiber gehören zu unserer Kundenbasis.www.4investors.de: Und wer sind ihre Mitbewerber? Und was sind ihre Alleinstellungsmerkmale?Griesemann: Wir sind in einem sehr fragmentierten Markt aktiv. Hier kann man zwei Gruppen unterscheiden: Zum einen mittelgroße reine Anbieter von EV-Ladelösungen, wie zum Beispiel Compleo. Zum anderen gibt es auch große Global Player, die jedoch nicht so klar fokussiert sind wie wir. Compleo zeichnet insbesondere die langjährige Erfahrung aus. Mit 11 Jahren Erfahrung sind wir quasi seit den Anfängen der Elektromobilität in diesem Feld aktiv und daher einer der Pioniere im Markt. Daneben zeichnet uns insbesondere aus, dass wir stets Innovationsführer waren. Unter anderem war Compleo der erste Anbieter von AC- und DC-Ladestationen, die dem deutschen Eichrecht entsprechen, der erste Anbieter von Ladestationen mit Ad-hoc-Zahlungen über deutsche Giro-/Debitkarten und der erste Anbieter von Ladestationen, die für die Einführung intelligenter Zähler vorbereitet sind. Wir verfügen über 50 Patente, die auf uns angemeldet wurden. Erfahrung und Innovationskraft sind klare Wettbewerbsvorteile.www.4investors.de: Eichrechtskonformität ist für Compleo sehr wichtig. Können Sie dies erläutern?Griesemann: Die Eichrechtskonformität ...

