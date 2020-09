Der Spielehersteller Epic sowie andere namhafte Anbieter von Apps haben sich zu einer Koalition zusammengeschlossen, die sich gegen bestimmte Regeln in App-Stores richtet. Auch wenn in den vergangenen Wochen vor allem der Streit zwischen Epic und Apple Wellen geschlagen hat, steht der Spielehersteller nicht alleine da mit seiner Kritik am Geschäftsgebaren des Unternehmens aus Cupertino. Coalition for App Fairness Gründungsmitglieder der sogenannten Coalition for App Fairness sind neben Epic auch Spotify, Deezer und beispielsweise die Matchgroup, der Dating-Portale...

