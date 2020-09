Die Bürgermeister der Stadt Steyr sowie von 23 Umlandgemeinden aus Ober- und Niederösterreich appellieren an den Vorstand und den Aufsichtsrat von MAN, den Produktionsstandort in Steyr beizubehalten. Der wirtschaftliche Stellenwert gehe weit über die dort beschäftigten 2.300 Mitarbeiter hinaus, so die Bürgermeister. Sie befürchten, dass mindestens 6.000 Arbeitsplätze in der Region gefährdet sind. ...

