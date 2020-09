In seinem neuesten Buch kritisiert Richard David Precht die KI-Fantasien des Silicon Valley. Im Interview erklärt er, warum Maschinen niemals so intelligent wie Menschen sein werden und weshalb die ethische Programmierung von KI ein moralischer Super-GAU wäre. Gehirn-Backup in der Cloud? Die erste menschliche Kolonie auf dem Mars? Eine Superintelligenz, die die Menschheit versklavt? Für Richard David Precht, einen der berühmtesten Philosophen des Landes, alles Hirngespinste einer nerdigen Tech-Elite aus Kalifornien. Mit ihren Visionen will sie uns laut Precht glauben lassen, dass alle Probleme der Welt mit Technologie lösbar sind. Das führe etwa auch...

