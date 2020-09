DJ Nächstes Bund-Länder-Treffen zu Corona am Dienstag

BERLIN (Dow Jones)--Am kommenden Dienstagnachmittag beraten Bund und Länder über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Bei der Videokonferenz berät sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erneut mit den Ministerpräsidenten, teilte die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz in Berlin mit. Merkel sehe Deutschland in der Pandemie noch lange nicht aus der Gefahrenzone, so Fietz.

