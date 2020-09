DJ PTA-News: Ming Le Sports AG: BaFin billigt Prospekt für die Börsenzulassung bereits ausgegebener Aktien

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Heidelberg (pta024/25.09.2020/12:10) - Die Ming Le Sports AG ("Ming") teilt mit, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") den für die Zulassung der durch Kapitalerhöhungen in 2018 ausgegebenen 2.463.056 auf den Inhaber lautenden Stückaktien zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) benötigen Wertpapierprospekt heute gebilligt hat. Der Prospekt kann auf der Homepage der Gesellschaft unter http://www.minglesports.de/ abgerufen werden. Die Gesellschaft geht davon aus, dass die zuzulassenden Ming-Aktien voraussichtlich ab dem 5. Oktober 2020 in den Börsenhandel einbezogen werden.

Der Vorstand

(Ende)

Aussender: Ming Le Sports AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Hansjörg Plaggemars Tel.: +49 6221 64924-0 E-Mail: info@minglesports.de Website: www.minglesports.de

ISIN(s): DE000A2LQ728 (Aktie), DE000A2LRAB3 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1601028600952 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2020 06:10 ET (10:10 GMT)