Nasdaq 100 Es ging auf und es ging ab: Zwischenzeitlich erreichte der Technologie-Index in dieser Woche die Marke von 11.200 Punkten, um dann einen Rücksetzer auf 10.700 Punkte zu machen. Eine klare Tendenz ist aktuell ohne richtungsweisende Bewegungen nicht erkennbar. Tesla (WKN: A1CX3T) Meistgehandelte US-Aktie der Anleger war in dieser Woche Tesla - die seit Montag bis dato Verluste von 10,3% verzeichnet. Zum einen zeigten sich die Anleger enttäuscht vom "Battery Day" am Dienstag: Dort kündigte ...

