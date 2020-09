Die Wiener Börse hat sich am Freitag zu Mittag weiterhin mit tieferen Notierungen gezeigt. Der heimische Leitindex ATX verlor bis 12.00 Uhr 0,35 Prozent auf 2.095,01 Zähler, der breiter gefasste ATX Prime gab um 0,34 Prozent auf 1.073,58 Zähler nach. Das kleine Plus aus dem Eröffnungshandel konnte der ATX nicht lange halten und baute die Kursverluste anschließend am Vormittag weiter aus. Auch das ...

