Anzeige
Mehr »
Login
Freitag, 25.09.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 645 internationalen Medien
12 Wochen am Stück ausverkauft und Millionen für das Start-up...
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A14M5H ISIN: AU000000PAK0 Ticker-Symbol: 4MFA 
Frankfurt
25.09.20
12:34 Uhr
0,010 Euro
+0,001
+11,76 %
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
PACIFIC AMERICAN HOLDINGS LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
PACIFIC AMERICAN HOLDINGS LIMITED 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
PACIFIC AMERICAN
PACIFIC AMERICAN HOLDINGS LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
PACIFIC AMERICAN HOLDINGS LIMITED0,010+11,76 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.