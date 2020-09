Märkte um 12: DAX vor miserablem Wochenschluss - Millionenstrafe für BMW

Der DAX setzt am Freitagmittag um zeitweise 1,1 Prozent zurück und notiert damit im Bereich der 12.500er-Marke. Wichtig ist hier, dass die 12.000er-Marke hält. Sollte diese Unterstützung unterschritten werden, wäre das ein starkes Verkaufssignal. Doch noch zeigen die Kurspfeile für den DAX unverändert nach oben.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -1,1% 12.462 MDAX -0,9% 26.185 TecDAX -0,8% 2.987 SDAX -0,8% 11.906 Euro Stoxx 50 -1,1% 3.125

Am Freitagmittag standen im DAX drei Gewinnern 27 Verlierer gegenüber. Der mit Abstand stärkste Verlierer war die Volkswagen-Aktie (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039). Für die Notierungen geht es zeitweise um rund drei Prozent nach unten, obwohl es hier gute Nachrichten gab. Volkswagen blickt zuversichtlich auf die Erholung von der Corona-Krise auf seinem größten Einzelmarkt China. Der Konzern will 2021 in China schneller als der Gesamtmarkt wachsen.

