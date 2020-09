DJ Veolia will Offerte für Suez-Beteiligung nachbessern

Von Olivier Pinaud

PARIS (Dow Jones)--Im Streit um den Einstieg der Veolia Environnement SA bei dem Abfallentsorger Suez will Veolia die Offerte versüßen: Dem Board der Engie SA werde am Freitagabend ein "verbessertes Angebot" für deren Suez-Beteiligung unterbreitet, sagte Veolia-CEO Antoine Frerot auf einer Pressekonferenz.

"Der Angebotspreis wird erhöht, aber ich werde nicht sagen, um wie viel", sagte Frerot. Der Preis sei jedoch nicht das einzige Kriterium. Das verbesserte Angebot berücksichtige die von Engie angesprochenen Punkte. "Die sozialen Verpflichtungen wurden formell in einem Brief festgelegt, der an den Vorstand von Engie geschickt wird", sagte der CEO.

In der Frage der Governance sei er offen, so Frerot weiter. Von den 12 Mitgliedern des Vorstandes der neuen Einheit könnten vier oder fünf aus dem Hause Suez kommen. "Das Gleiche würde für die Geschäftsführer auf Länderebene gelten", fügte er hinzu.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2020 06:32 ET (10:32 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.