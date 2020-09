Potsdam (ots) - In seiner Sitzung am 25. September 2020 hat das Kuratorium der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit den Verleger und Mediziner Prof. Ludwig Theodor Heuss zu seinem Vorsitzenden gewählt. Heuss folgt auf den Ehrenvorsitzenden der FDP Baden-Württemberg, Dr. Jürgen Morlok, der für eine weitere Amtsperiode nicht mehr zur Verfügung stand.Mit dem 75. Geburtstag vor der Tür sei es an der Zeit aufzuhören, begründete Morlok seinen Entschluss, kein weiteres Mal für das Amt des Kuratoriumsvorsitzenden zur Verfügung zu stehen. Er hatte dieses Amt seit 1996 inne. Mitglied im Kuratorium war Morlok bereits 1984 geworden. Seit 1996 ist er auch Ehrenvorsitzender der FDP Baden-Württemberg.WELTWEITE VERBINDUNGEN UND STARKE WURZELNDen Mitgliedern des neuen Kuratoriums schlug der scheidende Vorsitzende vor, aus ihrer Mitte Prof. Dr. Ludwig Theodor Heuss zu seinem Nachfolger zu wählen. Gerade die Gefährdungen des Liberalismus mache es notwendig, an die Spitze des Kuratoriums eine Persönlichkeit zu wählen, die fest im Liberalismus verwurzelt und weltweit vernetzt sei.PROFILSCHÄRFUNG UND MODERNISIERUNGHeuss, seit 2008 Mitglied im Kuratorium, nahm die Wahl (17 Ja-Stimmen und eine Enthaltung) nicht nur mit Verweis auf die persönlichen Wurzeln gerne an. In der Kontinuität der bisherigen Arbeit des Kuratoriums wolle er das Profil der Naumann-Stiftung weiter schärfen und die Modernisierung ins 21. Jahrhundert vorantreiben. Angesichts von wachsendem Populismus und Zuspruch zu autoritären, illiberalen Denkweisen komme einer liberalen Stiftung, die sich weltweit engagiere, besondere Bedeutung zu.Gemäß der Satzung der FNF werden Mitglieder und Vorstand des Kuratoriums auf Vorschlag des Kuratoriums mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder auf fünf Jahre gewählt.Zur Person:Der 59 Jahre alte Ludwig Theodor Heuss ist Mediziner und lebt seit seiner Kindheit in Basel. Er ist Enkel des FDP-Gründungsvorsitzenden und Bundespräsidenten Theodor Heuss und besitzt die deutsche und die schweizer Staatsbürgerschaft. Im Hauptberuf ist Heuss Chefarzt im Zürcher Spital Zollikerberg und hält eine Professur an der Universität Basel. Seit 2018 ist Heuss zudem Mehrheitseigner am Basler Schwabe-Verlag, dem ältesten Verlagshaus Europas.Pressekontakt:Anders MertzlufftLeiter KommunikationFriedrich-Naumann-Stiftung für die FreiheitFachbereich KommunikationReinhardtstraße 1210117 BerlinTel: +49 (0) 30 288 778 59Mobil: +49 176 294 51 206anders.mertzlufft@freiheit.orgwww.freiheit.orgOriginal-Content von: Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43315/4717257