Paris (www.fondscheck.de) - Der Teilfonds DNCA Value Europe (ISIN FR0010884361/ WKN A2DFZ2) ist bestrebt, den folgenden Index zu übertreffen: STOXX Europe 600 Net Return über den empfohlenen Anlagezeitraum, so die Experten von DNCA Investments.Die besser als erwartet ausfallenden Ergebnisse der Unternehmen für das 2. Quartal hätten die Kursentwicklung an den europäischen Märkten unterstützt. In den meisten Ländern sei zwar ein deutlicher Rückgang des BIP zu verzeichnen gewesen (Lockdown zwischen Ende März und Mai), doch seien die Schätzungen der Analysten zu negativ ausgefallen. Sie hätten wahrscheinlich die Wirkung der schnellen und drastischen Maßnahmen sowohl der Unternehmen (Anpassung der Kostenbasis), der Zentralbanken als auch der Regierungen (Stützungs- und Konjunkturprogramme, in einem bis dahin unbekannten Ausmaß) unterschätzt. ...

