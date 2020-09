DJ MÄRKTE EUROPA/Neue Abwärtswelle - Lagardere haussieren

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind am Freitagvormittag von einer neuerlichen Abwärtswelle erfasst worden. Viele Anleger werden vor dem nahenden Wochenende vorsichtiger, unter anderem weil sie wegen der unentwegt steigenden Corona-Infektionszahlen weitere Restriktionen befürchten. Daneben verweisen Teilnehmer darauf, dass Hochzinsanleihen ein Warnsignal für die Risikoscheu der Anleger geliefert hätten und dass die Bemühungen der US-Demokraten um ein neues Fiskalpaket ins Leere laufen könnten angesichts des in die heiße Phase gehenden US-Präsidentschaftswahlkamps.

Nancy Pelosi, die demokratische Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, soll einen Vorschlag vorbereiten, in dem das Volumen weiterer Hilfsmaßnahmen auf 2,4 Billionen Dollar abgespeckt ist. Damit würde man den Forderungen der Republikaner entgegenkommen, die ein weitaus geringeres Volumen präferieren.

Der DAX verliert 1,4 Prozent auf 12.427 Punkte und ist damit unter den wichtigen Unterstützungsbereich bei 12.500 gefallen. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 1,4 Prozent auf 3.116 Punkte nach unten. Abwärts geht es wegen der Corona-Sorgen auch mit dem Euro. Hinzu kommt als Belastung, dass laut dem französischen Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau die EZB gewillt sein könnte, die Inflation über das Ziel von 2 Prozent hinausschießen zu lassen, bevor sie an höhere Zinsen denkt.

Reisewerte weiter auf dem Weg nach unten

Weiter belastend wirkt die hohe Zahl an Corona-Infektionen. So wurde in Frankreich einen Tag nach der weiteren Verschärfung der Corona-Maßnahmen ein neuer Rekord bei den Infektionsfällen verzeichnet. Auch Spanien und Großbritannien melden weiter hohe Neuinfektionen, ebenso Deutschland, wenn auch auf vergleichsweise deutlich niedrigerem Niveau. Entsprechend ist der Sektor der europäischen Freizeit- und Reiseaktien mit einem Abschlag von 1,8 Prozent einer der größte Verlierer. Lufthansa geben 5,4 und IAG 5,7 Prozent nach, Tui und Air France-KLM je 5,2 Prozent.

Einziger Sektor knapp im Plus ist der der Nahrungs- und Getränkehersteller, der als defensiv weil wenig zyklisch gilt.

Lagardere haussieren, nachdem der französische Milliardär Bernard Arnault eine direkte Beteiligung an dem Medienunternehmen aufgebaut hat und nun mehr als 5 Prozent des Aktienkapitals hält. Es wird erwartet, dass die Kapitalbeteiligung der Groupe Arnault Lagardere im Kampf gegen den aktivistischen Fonds Amber Capital unterstützen wird, der Änderungen im Management herbeiführen will. Die Aktie schießt um 31,6 Prozent nach oben.

Boohoo von teilentlastendem Bericht gestützt

Für Boohoo geht es um 10,5 Prozent nach oben. Zwar zeigt eine unabhängige Untersuchung viele Mängel in der Versorgungskette des Online-Bekleidungseinzelhändlers in Leicester - unter anderem schlechte Arbeitsbedingungen und niedrige Löhne, allerdings basiert das Geschäftsmodell laut dem Bericht nicht auf der Ausbeutung von Arbeitnehmern.

Aviva steigen um 1,2 Prozent. Der Versicherer soll in Gesprächen über den Verkauf des französischen Geschäfts an ein Konsortium von Allianz und Athora Holding Consortium sein. Das Volumen des Deals beläuft sich laut der Kreise-Meldung auf 2 bis 3 Milliarden Euro. Allianz verlieren 1,7 Prozent.

Hensoldt-Debüt geht daneben

Die Zeiten für erfolgreiche Börsengänge bleiben in Deutschland schwierig. Nach dem eher schlechten als rechten Börsendebüt des Wohnmobilherstellers Knaus Tabbert am Mittwoch sieht es für die Aktie des Rüstungsunternehmens Hensoldt nicht viel anders aus. Mit 12,00 Euro bereits am unteren Rand der Angebotsspanne von 12 bis 16 Euro ausgegeben, wurde der erste Kurs auch exakt auf diesem Niveau festgestellt. Seitdem fällt er tendenziell. Zuletzt kostete die Aktie nur noch 11,11 Euro. Knaus Tabbert gehen derweil mit 58,10 Euro um, und damit knapp über dem Ausgabepreis von 58 Euro.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.110,11 -1,57 -49,53 -16,96 Stoxx-50 2.857,78 -1,06 -30,49 -16,02 DAX 12.397,42 -1,66 -209,15 -6,43 MDAX 26.092,58 -1,25 -331,47 -7,84 TecDAX 2.973,00 -1,27 -38,20 -1,39 SDAX 11.884,23 -0,95 -113,98 -5,00 FTSE 5.787,49 -0,61 -35,29 -22,80 CAC 4.683,11 -1,67 -79,51 -21,66 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,52 -0,02 -0,76 US-Zehnjahresrendite 0,66 -0,01 -2,02 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:24 Do, 17:41 Uhr % YTD EUR/USD 1,1648 -0,20% 1,1672 1,1656 +3,9% EUR/JPY 122,86 -0,15% 122,95 122,90 +0,8% EUR/CHF 1,0804 -0,04% 1,0812 1,0808 -0,5% EUR/GBP 0,9157 +0,04% 0,9149 0,9155 +8,2% USD/JPY 105,47 +0,06% 105,34 105,45 -3,0% GBP/USD 1,2721 -0,22% 1,2759 1,2734 -4,0% USD/CNH (Offshore) 6,8335 +0,08% 6,8303 6,8368 -1,9% Bitcoin BTC/USD 10.596,76 -0,45% 10.631,34 10.474,76 +47,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,21 40,31 -0,2% -0,10 -29,3% Brent/ICE 41,88 41,94 -0,1% -0,06 -32,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.862,21 1.867,74 -0,3% -5,44 +22,7% Silber (Spot) 22,97 23,23 -1,1% -0,26 +28,7% Platin (Spot) 849,70 851,73 -0,2% -2,03 -12,0% Kupfer-Future 2,95 2,97 -0,5% -0,02 +4,6%

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2020 06:40 ET (10:40 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.