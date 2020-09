Am Aktienmarkt notiert das Wertpapier der Amadeus IT Group aktuell leichter. Der jüngste Kurs betrug 44,25 Euro. Der Anteilsschein der Amadeus IT Group verzeichnet zur Stunde ein Minus von 1,18 Prozent. Er hat sich um 53 Cent gegenüber dem letzten festgestellten Kurs des vorigen Handelstages verschlechtert.

Den vollständigen Artikel lesen ...