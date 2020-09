Mit über 40 Projekten in mehr als sieben Regionen ist Vox Royalty eines der am stärksten wachsenden Rohstoffunternehmen. Gründer und CEO Kyle Floyd stellt Vox in Rahmen eines Live-Webinars am kommenden Mittwoch (30.9.20 | 16 Uhr) deutschen Anlegern vor und steht ausführlich für Fragen zur Verfügung.

Das goldene Zeitalter der Royalty-Firmen

Streaming- und Royalty-Konzerne gehören zu den größten Profiteuren des aktuellen Booms im Edelmetallsektor. Schon vor Jahren haben sich Firmen wie Vox Royalty (3 CAD; KY92914S1187) günstig mit Lizenzen, Streaming-Deals und Royalties eingedeckt und profitieren nun von den höheren Gold- und SIlberpreisen. Die Kanadier zählen zu den aktivsten Unternehmen in dieser Sektornische und vereinen inzwischen 42 Projekte in ihrem Portfolio. Etwa zwei Drittel aller Royalty- oder Lizenzdeals beziehen sich dabei auf Edelmetallvorkommen. Der regionale Fokus liegt auf sicheren und etablierten Mining-Gebieten wie Australien (74%), Peru (7%), Kanada und den USA (zusammen 5%).

Live-Webinar mit Kyle Floyd, CEO von Vox Royalty Datum: Mittwoch, 30. September 2020 Uhrzeit: 16 Uhr (MEZ)

Wie funktionieren Royalties?

Bei Royalties handelt es sich um das Recht auf einen Anteil der künftigen Produktion von einer Liegenschaft. Üblicherweise ...

