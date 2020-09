DJ Hohes Angebot an Immobilienfonds für institutionelle Investoren

BERLIN (Dow Jones)--Das Angebot an Immobilienfonds ist für institutionelle Investoren "überraschend" hoch, so das Fazit einer erstmalig durchgeführten Umfrage unter 100 nationalen und internationalen Immobilienfondsmanagern durch das Immobilienberatungsunternehmens Wüest Partner Deutschland. Insgesamt 264 Immobilienfonds seien für deutsche Investoren zeichenbar.

Für institutionelle Investoren in Deutschland sind bei Immobilienfonds Deutschland und Europa die wichtigsten Anlagedestinationen. Von den insgesamt 264 zeichenbaren Immobilienfonds fokussieren 63 Fonds Deutschland und 58 Fonds Europa, so die Umfrage.

Dominierend seien insgesamt mit gut der Hälfte aller zeichenbarer Fonds diejenigen, die diversifizierte Strategien verfolgen und in mehrere Nutzungsarten der Immobilien investierten. Bei den sogenannten "sortenreinen" Fonds, wo der Fokus auf eine Nutzungsart liegt, führen Wohnfonds, gefolgt von Büro-, Logistik- und Retail-Immobilienfondsprodukten.

In der Gesamtübersicht der Nutzungsarten entfallen nur fünf Fonds auf Hotel und ebenfalls fünf auf eine Shopping-Center-Strategie.

In Deutschland dominiert Wohnprodukte

Bei den Investmentprodukten in Deutschland alleine, verteilt sich der Schwerpunkt der Anlagen anders, ergab die Umfrage. Hier bilden Produkte mit dem Anlagefokus Residential mit einem Anteil von 31 Prozent die größte Fondsgruppe. Der zweitgrößte Anteil von 25 Prozent entfällt auf Office-Produkte. Ein solides Produktangebot besteht darüber hinaus in den Nutzungsartsegmenten "Retail Parks" sowie bei diversifizierten Strategien. Überraschend gering sei der Anteil an reinen Logistik-Fonds mit drei Produkten, so Wüest.

Auch außerhalb Europas gibt es laut Wüest zahlreiche Investitionsmöglichkeiten. Dabei liegen die USA mit 50 zeichenbaren Fonds an dritter Stelle. Die hohe Anzahl an zeichenbaren USA-Produkten resultiere aus vielen Beteiligungsmöglichkeiten an Evergreen Funds sowie zahlreicher kleinerer Beteiligungsprogramme, erläutert Stefan Stute, Director und Head of Investment Consulting bei Wüest Partner Deutschland. Unter Beachtung der für deutsche institutionelle Investoren wichtigen Zuordenbarkeit von Investmentprodukten zur Anlageverordnung (AnlV) reduziere sich allerdings das investierbare Fondsuniversum auf 17 Beteiligungsmöglichkeiten.

Wüest sieht attraktive Renditen

Für die Investmentregion Deutschland beträgt die Zielrenditeerwartung von Immobilienfonds über die gesamte Haltedauer zum Zeitpunkt der Auflage im Segment Wohnen bei 4,3 Prozent. Deutlich höhere Zielrenditen werden für Büroimmobilien mit 6,7 Prozent und für Retail-Parks mit 5,5 Prozent erwartet.

Für Anlagen in Europa werden höhere Renditen erwartet. Dabei betragen die Renditen für Wohnimmobilienfonds 5,2 Prozent. Diversifizierte Produkte streben eine Zielrendite von 7,0 Prozent an, Logistikimmobilienfonds 6,7 Prozent, so Wüest.

"Die uns von den Investment Managern gemeldeten Zielrenditeerwartungen weisen eine deutliche Spreizung auf", erklärte Stute. "Insgesamt zeigen die Zielwerte jedoch, dass selbst mit defensiven Wohnstrategien unter Einsatz von Fremdkapital attraktive Renditen erwirtschaftet werden können."

Auf die Frage, ob die Corona-Pandemie Einfluss auf die Auflage von Immobilienfonds habe, sagte Stute, dass er bislang noch von keinem Manager gehört habe, dass aufgrund von Corona aufgelegte Fonds zurückgezogen wurden.

