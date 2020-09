Nach anderthalb Jahren Bauzeit hat die Spilker GmbH ihren neuen Standort für die Produktion von Stanzblechen in Lage / Kachtenhausen fertiggestellt. Auf 3500 m² kommen neueste Produktionsmethoden zum Einsatz, die in dieser Form bisher einzigartig sind. 1963 von Herbert Spilker als kleiner Gravierbetrieb gegründet ist die Spilker GmbH bis heute, mittlerweile in dritter Generation, in Familienbesitz. Die frühe Spezialisierung auf rotative Werkzeuge sorgte von Anfang an für stetiges Wachstum, daher wurde der Unternehmensstandort und die Produktion in Leopoldshöhe bis heute stetig ausgebaut. Bereits ...

