Quotient Sciences, der Akzelerator für Arzneimittelentwicklung und -herstellung, hat die Übernahme von Arcinova, dem britischen Multiservice-Unternehmen für Auftragsentwicklung und Fertigung (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO), bekanntgegeben. Mit über 40 Jahren Erfahrung und 160 Mitarbeitern liefert Arcinova Services zu Wirksubstanzen, Darreichungsformen und Bioanalysen für über 200 Pharma- und Biotechkunden weltweit.

Mit dieser Übernahme wird das Service-Portfolio von Quotient erweitert und die Integration von Kapazitäten für Wirksubstanzen, Darreichungsformen und klinischen Tests komplett im Rahmen einer einzigen Organisation ermöglicht. So können die 12-monatigen Einsparungen bei der Zeitachse für die Arzneimittelentwicklung, die mit Quotients Flaggschiff-Plattform Translational Pharmaceutics bereits realisiert wurden, noch erweitert werden. Durch dem sektorübergreifenden Ansatz und die Integration verschiedenster Kapazitäten können ausgelagerte Entwicklungsprogramme weiter vereinfacht und beschleunigt werden in Übereinstimmung mit der Überzeugung von Quotient, dass Moleküle schnell in Therapien umgewandelt werden müssen.

"Ich möchte dem Team von Arcinova zum Aufbau eines tollen Unternehmens gratulieren und freue mich sehr, dass wir uns zusammentun. Beide Unternehmen haben eine ähnliche Unternehmenskultur und streben an, ihre Kunden bei der Beschleunigung von Molekülen von der Kandidatenauswahl über die Entwicklung bis hin zur Markteinführung zu unterstützen", sagte Mark Egerton, Ph.D., CEO von Quotient Sciences. "Ich möchte diese Gelegenheit außerdem nutzen, um unserem Eigenkapitalpartner Permira für die Unterstützung unserer ehrgeizigen Wachstumspläne zu danken."

Professor Ian Shott, CBE, Mitgründer und Vorstandsvorsitzender von Arcinova, sagte: "Seit der Firmengründung haben wir eine einzigartige Organisation aufgebaut, die die Entwicklung neuer Medikamente für die Patienten beschleunigt, die sie brauchen. Wir freuen uns, das wir mit Quotient als perfektem Partner für Arcinova die nächste Stufe erreichen. Intensive Forschung, Agilität, Flexibilität und das Streben nach Exzellenz im Kundenservice sind die Grundpfeiler beider Unternehmen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Quotient und mit Permira wir werden unseren Kunden noch mehr Qualität liefern."

Im Rahmen des Vertrages wird BGF, Arcinovas Partner mit Minderheitenanteil im Eigenkapital, das Unternehmen verlassen, nachdem er dessen Wachstum seit 2018 unterstützt hatte. Mark Bryant von BGF, sagte: "Es war uns ein Privileg, die Erweiterung der weltweit führenden CDMO-Anlage von Arcinova in einem so kritischen Teil des Wachstumsprozesses des Unternehmens zu unterstützen. Wir wünschen dem Team das Beste für diese neue Phase mit Quotient Sciences."

RBC Capital Markets fungierte als exklusiver Finanzberater für Quotient Sciences. PwC lieferte Due Diligence für Finanzen und Steuern, und Latham Watkins fungierte als Rechtsberater. BGF erhielt Rechtsberatung von Weightmans. KPMG fungierte als Corporate-Finance-Berater für Arcinova, und Womble Bond Dickinson lieferte Rechtsberatung.

Über Quotient Sciences

Quotient Sciences ist ein Akzelerator für Arzneimittelentwicklung und -herstellung, der integrierte Programme und maßgeschneiderte Services für den gesamten Entwicklungsprozess liefert. Indem wir bei verschiedensten Kapazitäten für die Arzneimittelentwicklung sektorübergreifend agiert haben, sparen wir bei der Bereitstellung von Medikamenten für die Patienten wertvolle Zeit und Geld. Allem, was wir für unsere Kunden tun, liegt unsere unbeirrbare Überzeugung zu Grunde, dass Ideen zu Lösungen werden müssen und Moleküle schnell in Therapien umgewandelt werden müssen. Denn die Menschheit braucht schnell Lösungen.

Über Arcinova

Arcinova ist ein Multiservice-Unternehmen für Auftragsentwicklung und Fertigung (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO), das Pharma- und Biotechnologieunternehmen weltweit bei der Entwicklung ihrer lebensverändernden Medikamente unterstützt. Das Unternehmen verfügt über jahrzehntelange Erfahrung, kombiniert Agilität mit Flexibilität und liefert so einen innovativen Ansatz für die Entwicklung und Herstellung von Pharmaprodukten. Es ist unser Ehrgeiz bei Arcinova, für unsere Kunden wertvolle Zeit einzusparen, damit sie lebensverändernde Medikamente schnell auf den Markt bringen können.

