Konkurrenz für Stadia? Nach Google steigt auch Amazon in den Cloud-Gaming-Markt ein und hat mit Luna einen eigenen Dienst veröffentlicht. Amazon hat einen eigenen Cloud-Gaming-Dienst angekündigt. Die Stadia-Alternative Luna ist ab sofort für Kunden in den USA verfügbar. Luna profitiert dabei von der Leistungsfähigkeit der Amazon Web Services und kann so problemlos hochwertige und immersive Spiele streamen. Der Vorteil von Cloud-Gaming-Diensten wie Luna und Stadia ist es, dass Games ohne langwierige Downloads und Updates sowie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...