Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der demografische Wandel sollte die Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen in den nächsten Jahren weiter steigern - das eröffnet Anlegern Renditechancen, so die Experten von DWS im Kommentar zum DWS Invest SDG Global Equities (ISIN LU1891311430/ WKN DWS2Y8).Stapel von Patientenakten, Röntgencouverts, Blutbildtabellen und Dreifachdurchschläge. Dazu ein genervtes Pflegepersonal, das die oft handschriftlichen Rezepte und Arztbriefe nicht habe lesen können: Als Barack Obama 2009 US-Präsident geworden sei, habe er die papierlastige Krankenhausverwaltung zum Anlass genommen, um zu massiven Investitionen in moderne Infrastrukturen im Gesundheitssektor aufzurufen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...