NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vodafone nach einem Pressebericht über Kaufinteresse von Vodafone an Masmovil auf "Buy" mit einem Kursziel von 159 Pence belassen. Der umgekehrte Fall, nämlich ein Verkauf des spanischen Geschäfts der Briten an den dort ansässigen Mobilfunkfunkanbieter, sei weitaus wahrscheinlicher, schrieb Analyst Jerry Dellis in einer am Freitag vorliegenden Studie./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2020 / 21:45 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2020 / 21:45 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BH4HKS39

VODAFONE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de