Workhorse Group (WKHS) - Der Hersteller von Elektro-Lieferfahrzeugen zeigt sich bärenstark - Rücksetzer sind Einstiegsgelegenheiten! >>> PULLBACK-SETUP <<<

Symbol:ISIN: US98138J2069Die Workhorse Group ist ein US-Nutzfahrzeughersteller. Erste Produkte von Workhorse waren Fahrgestelle für Pakettransporter, Schulbusse und Wohnmobile. Die Zukunft gehört aber elektrisch angetriebenen Pick-up`s und Drohnen, die vom Dach eines Pakettransporters starten und so die Last-Mile Zustellung erledigen. Nach einem steilen Anstieg machte die Aktie einen Pullback zum EMA-50.Aktien von Elektrofahrzeugen sind beliebt und die Workhorse Group ist Teil dieses Trends. Die Aktie des "Arbeitspferdes" hat sich in diesem Jahr bereits mehr als versiebenfacht. Das Unternehmen nimmt schnell eine führende Rolle im Markt für elektrische Lieferwagen ein. Workhorse könnte einen Teil des UPS-Fahrzeugflottenvertrages gewinnen, der in naher Zukunft vergeben werden soll. Wenn die Aktie wieder nach oben dreht, kann man eine Long-Position eröffnen und diese unter der letzten Kerze, im Bereich des EMA-50 absichern. Bei dieser Aktie kann es zu sehr dynamischen Bewegungen kommen. Im aktuellen Umfeld sollte man dies bei der Positionsgröße und Haltedauer beachten.Für einen Long-Einstieg ist der Breakout über 23.65 USD abzuwarten. Hier ist Intraday auf entsprechende Signale zu achten. Im aktuellen Marktumfeld muss man auf dynamische Bewegungen vorbereiten sein. Der Stopp geht nach dem Ausbruch unter die letzte Kerze bei 20.30 USD.Meine Meinung zur Workhorse Group ist bullisch