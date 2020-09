(shareribs.com) Los Angeles 25.09.2020 - Der US-Bundesstaat Kalifornien will ab 2035 keine Verbrennerfahrzeuge mehr neu zulassen und ist damit der erste US-Bundesstaat, der einen solchen Schritt wagt. Volkswagens ID.4 trifft in den USA offenbar auf eine große Nachfrage. Kalifornien ist mit fast 40 Mio. Einwohnern der mit Abstand größte Automarkt in den USA. Die fortschrittlichen Emissionsregeln haben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...