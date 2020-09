Der "Retail Revival" TBCCC Mid-Year Summit 2020 wurde am 3. September in Shanghai eingeläutet. Der von Tao Beauty Cosmetics Chamber of Commerce (TBCCC) veranstaltete und exklusiv von Geoskincare betitelte Gipfel ist die größte Veranstaltung des Jahres 2020 für Chinas E-Commerce-Branche im Bereich Schönheit und Kosmetik. TBCCC lud mehrere Zehntausend Omni-Channel-Einzelhändler, Vertreter von mehr als 2.500 globalen Marken und von über 50 führenden MCN-Unternehmen sowie Tausende bekannte Mediengrößen und Vertreter von über 50 Mainstream-Plattformen zur Teilnahme am Summit ein.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200925005295/de/

Der "Retail Revival" 2020 TBCCC Mid-Year Summit (Photo: Business Wire)

Auf dem Summit sagte TBCCC-President Jian, dass 2020 das schwierigste und denkwürdigste Jahr für die Schönheits- und Kosmetikbranche sein werde und dass Marken Ihnen helfen würden, sich in diesem harten Wettbewerb hervorzuheben. Es ist jedoch nicht so einfach für eine Marke, sich innerhalb der verschiedenen Kanäle zu etablieren und bei Verbrauchern gut anzukommen. Laut Herrn Jian ist die Verfolgung einer Preisstrategie die Hauptaufgabe des Branding, da diese die Lebenslinie einer Marke darstellt. Darüber hinaus ist der Aufbau einer Multikanal-Marke zuverlässiger als eine Marke, die sich auf 1 oder 2 Spitzenkanäle stützt oder von Webcast-Superstars aufgebaut wird.

Anschließend fand eine Diskussion zu neuen Möglichkeiten für die Wiederbelebung des Einzelhandels statt. Teilnehmer waren Zhang Yaodong, Vorsitzender der L'Oréal Alumni-Vereinigung, Liu Xiaokun, Vorstandsvorsitzender der Niuxi Group, Tu Xian, Leiter von GMall Branding und Supply Chain, Terry Wang, Vizepräsident der JD Beauty Business-Abteilung, Xi Guan, General Manager von Xiaohongshu Effect Marketing, Zhu Weihan, Senior Director of Beauty Personal Care der Douyin E-Commerce Business-Abteilung, Li Kui, General Manager von Duoduo International, Herr Zhong, Gründer von Zhong Beauty, der äußerst beliebte Moderator Zhang Mofan (MOMO), der Douyin-Schönheitsexperte Luo Wangyu und Yang Tianzhen, CEO von Easy Entertainment. Einzelne Themen dabei waren Markenmarketing, Plattformmöglichkeiten, Schaffung von geistigem Eigentum, Betreiben von Inhalten, gemeinsame Kreationen mit Prominenten, u. a.

Die Besucherzahl der Markenmesse mit mehr als 1.000 Marken, die zeitgleich mit dem Summit vom 4. bis 5. September stattfand, erreichte einen neuen Rekord und konnte 30.000 Offline-Besucher sowie mehr als 730.000 Online-Cloud-Besucher für sich gewinnen. Der Veranstaltungsort brachte erfolgreich über 1.000 Marken aus über 50 Ländern und Regionen zusammen. Dort wurden nicht nur Produkte zu klassischen Themen wie Hautpflege, dekorative Kosmetik, Haarpflege, Körperpflege und Schönheitszubehör präsentiert, sondern auch Erzeugnisse aus den Bereichen Beauty Sugar, Flüssigkeiten zum Einnehmen, Reformkost und andere ähnliche Produkte.

Darüber hinaus organisierte TBCCC spezielle Matchmaking-Sitzungen in Zusammenarbeit mit Mainstream-Plattformen wie Tmall, Tmall Global, JD.com, Douyin, Xiaohongshu, Pinduoduo, Kuaishou und Youzan für den Austausch zwischen Markeninhabern und Einzelhändlern. Bei einer speziellen Veranstaltung unter dem Motto Network Traffic Matchmaking für MCN-Unternehmen konnten Markeninhaber und Einzelhändler ein vollständiges Verständnis zu neuen Netzwerk-Traffic-Trends gewinnen.

Erwähnenswert ist, dass sich im Rahmen des Summit alle teilnehmenden Marken, Prominenten und MCN-Unternehmen in der "TBCCC APP" registriert haben. Ein Zugang in Echtzeit zu allen Ressourcen der App ist das ganze Jahr über nur einen Klick entfernt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200925005295/de/

Contacts:

Medienkontakt

Name:Biyu Tang

E-Mail:xigua@taomz.com