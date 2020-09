Mainz (ots) - Schon fast der Klassiker im deutschen Fußball: FC Bayern gegen den BVB. Erneut treffen die beiden deutschen Topteams aus München und Dortmund beim DFL-Supercup aufeinander. "ZDF SPORTextra" überträgt das Spiel am Mittwoch, 30. September 2020, live aus der Arena in der bayerischen Landeshauptstadt. Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer um 20.15 Uhr, für die Analyse an ihrer Seite ist ZDF-Experte Hanno Balitsch zuständig. Am Reportermikrofon meldet sich ab 20.30 Uhr Oliver Schmidt.Normalerweise spielen Meister und Pokalsieger um den Supercup. Da die Münchener aber sowohl den Meistertitel als auch den DFB-Pokal gewonnen haben, treten sie gegen den Bundesliga-Vizemeister aus Dortmund an - wie im vergangenen Jahr. Beide Teams stehen sich bereits zum achten Mal in diesem Wettbewerb gegenüber, viermal siegte der BVB, dreimal die Bayern. Die Dortmunder möchten ihren Erfolg von 2019 gegen die Münchner natürlich gerne wiederholen. Keine leichte Aufgabe, denn die Bayern könnten mit einem Sieg ihre herausragende Saison mit dem fünften Titel krönen.Direkt im Anschluss an die Übertragung aus München steht um 22.40 Uhr der Fußball erneut im Blickpunkt von "ZDF SPORTextra" - genauer gesagt die Berichterstattung darüber: "Die Rasen-Reporter - 100 Jahre Fußball-Berichterstattung" heißt die Dokumentation von Autor Christian Bock.Der Film wirft einen spannenden Blick zurück und begleitet Reporter sowie Moderatoren zu ihren Arbeitsplätzen im Stadion und im "aktuellen sportstudio" des ZDF, wo Katrin Müller-Hohenstein stellvertretend für ihre Kollegen von der Faszination des Berufes erzählt. Neben ihr kommen zu Wort: Manni Breuckmann, Sabine und Rolf Töpperwien, "kicker"-Chefredakteur Jörg Jakob und andere. Aber auch Fußballgrößen wie Uli Hoeneß und Wolfgang Overath erzählen von ihren prägenden Begegnungen mit der Presse.Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportSport in der ZDFmediathek: https://zdfsport.dehttps://twitter.com/ZDFpresse Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4717533