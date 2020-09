Die UmweltBank AG mit Sitz in Nürnberg (ISIN: DE0005570808) will eine Dividende in Höhe von 0,33 Euro an ihre Aktionäre ausschütten. Der Konzern lädt seine Aktionäre zu einer virtuellen außerordentlichen Hauptversammlung am 5. November ein. Im Vergleich zum letzten Jahr (0,33 Euro) bleibt die Dividende damit unverändert. Die Bank will ihren Aktionären wieder den Bezug von Aktien statt der Barauszahlung ...

