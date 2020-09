Das Lager der US-amerikanischen Edelmetallbestände, genannt "Fort Knox", übt seit Jahrzehnten eine starke Faszination aus und ist zu einem Mythos geworden, um den sich so manche Verschwörungstheorien rankt. Allerdings ist ein Hochsicherheitsgebäude wie der Armee-Stützpunkt im US-Bundesstaat Kentucky nicht der typische Lagerort für Edelmetalle in Deutschland - hierzulande werden tausende Tonnen Gold in heimischen Tresoren, in Regalen oder Kleiderschränken und sogar in Kopfkissen oder im Garten versteckt. ...

