Heute finden deutschlandweit zahlreiche Demos der Klima-Initiative "Fridays for Future" statt. "Heute sind in Deutschland Aktionen an 400 Orten geplant. Weltweit gibt es Kundgebungen in 2500 Städten. In Berlin soll ein Sitzstreik vor dem Brandenburger Tor mit rund 10.000 Demonstranten stattfinden",...

Den vollständigen Artikel lesen ...